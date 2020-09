Il Museo degli Oscar a LA apre con una mostra di Miyazaki

NEW YORK, 11 SET - Più volte rinviato e fuori budget, il Museo degli Oscar disegnato da Renzo Piano aprirà i battenti alla fine di aprile con una mostra inaugurale dedicata al grande del cinema Hayao Miyazaki. Problemi di costruzione prima e poi la pandemia avevano per anni tenuto l'Academy Museum of Motion Pictures in ritardo sui tempi per anni. Ora, salvo imprevisti, il taglio del nastro nel quartiere del Miracle Mile, già in programma il prossimo dicembre, dovrebbe essere il 30 aprile con la prima esposizione temporanea dedicata all'animatore giapponese premio Oscar nel 2003 per "Spirited Away". La mostra è organizzata in collaborazione con lo Studio Ghibli di cui Miyazaki è stato fondatore assieme al collega e mentore Isao Takahata: presenterà 300 oggetti legati ai film del cineasta, molti dei quali usciti dal Giappone per la prima volta. Saranno inoltre organizzate proiezioni dei capolavori di Miyazaki, considerato uno dei più grandi, se non il più grande maestro del cinema di animazione vivente. La mostra è organizzata come un viaggio attraverso sette sezioni, ciascuna imperniata su un tema del lavoro del 79enne cineasta che nel 2014 è stato premiato con l'Oscar alla carriera. Inizialmente il museo dell'Academy avrebbe dovuto aprire nel 2017. A febbraio, durante la serata degli Oscar, Tom Hanks aveva annunciato una nuova data per il taglio del nastro: dicembre. Poi però era scoppiata la pandemia, costringendo a un nuovo rinvio. L'avveniristico edificio disegnato da Piano sorge a poca distanza dal Lacma (Los Angeles County Museum of Art), il cui Resnick Pavilion è disegnato anche quello dall'architetto genovese. (ANSA).