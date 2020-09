Paolo Conte, mi racconto ma non è una celebrazione

VENEZIA, 11 SET - Paolo Conte è "uno scrittore di paesaggi", le sue sono canzoni per tanti aspetti "cinematografiche". Il film 'Paolo Conte - Via con me' di Giorgio Verdelli, in anteprima a Venezia 77 e in ben 270 sale con Nexo digital come evento il 28, 29 e 30 settembre, è proprio questo: una storia del grande artista di Asti attraverso le sue canzoni, il racconto della loro nascita, mescolato ai filmati dei concerti e alle voci di tanti colleghi che ne condividono l'amore per la musica - da Renzo Arbore a Vinicio Capossela - e dei tanti che lo hanno incrociato e continuano ad essergli vicini, primo fra tutti Roberto Benigni per il quale Conte scrisse la colonna sonora del primo film Tu mi turbi. "Una celebrazione? Non mi appartengono tanto le celebrazioni, non le amo, però qui c'è il cinema ed è una cosa che mi è sempre stata congeniale", dice in un'intervista all'ANSA. Paolo Conte, che ha 83 anni, su consiglio del medico per ragioni precauzionali ha dovuto rinunciare a venire alla Mostra del cinema e la sua assenza certamente pesa (neanche un collegamento zoom) e così ad accompagnare il film di Verdelli, con il produttore, è Rita Allevato, la sua agente da 41 anni. "Paolo non ama apparire, ho dovuto convincerlo per accettare questo film spiegando che lo avremmo disturbato meno possibile. Ha detto sì e questo sarà uno dei documenti che finiranno nella Fondazione Paolo Conte - spiega annunciando l'iniziativa - che stiamo aprendo e che avrà scopo culturale e di beneficenza". In Paolo Conte - Via con me ci sono 35 pezzi musicali, impossibile citarli tutti da Azzurro, Un gelato al limon, Topolino amaranto ecc ecc , e l'essenza della sua musica e del fascino potente che emana. Nel film intervengono, tra gli altri, Francesco De Gregori stesso, il fratello Giorgio, Caterina Caselli, Stefano Bollani, Pupi Avati ("l'ho sempre odiato, le donne tutte pazze di lui", scherza), Luca Zingaretti, Renzo Arbore, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Guido Harari, Cristiano Godano, Giovanni Veronesi, Lorenzo Jovanotti, Jane Birkin, Patrice Leconte, Peppe Servillo. Paolo Conte, Via con me è prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film in collaborazione con Rai Cinema. (ANSA).