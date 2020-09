Cecilia Bartoli inaugura la 71/a Sagra Musicale Malatestiana

RIMINI, 11 SET - Sarà la mezzosoprano Cecilia Bartoli a inaugurare in una Grande Soirée la 71/a edizione della Sagra Musicale Malatestiana di Rimini 16 settembre alle 21. La star mondiale del belcanto, che due anni fa era stata protagonista della riapertura del ricostruito Teatro Galli, ha scelto un programma esclusivo che la vedrà impegnata ancora una volta con l'orchestra Les Musiciens du Prince Monaco diretta da Gianluca Capuano. La ricca locandina della serata si aprirà con il Prelude del Te Deum di Marc-Antoine Charpentier per continuare con una scelta di arie da oratori e opere di Georg Friedrich Haendel e di Gioachino Rossini, compositori cari a Cecilia Bartoli che hanno segnato la carriera, per concludersi nel rispetto della tradizione dei recital dei grandi cantanti d'opera del passato con un omaggio alla canzone napoletana. Da molti anni la più celebre cantante italiana dell'ultimo trentennio è attivamente concentrata su performance filologiche e dal 2016 lavora regolarmente con Les Musiciens du Prince Monaco, orchestra costituita grazie a una sua iniziativa. Sin dalla loro fondazione, Les Musiciens du Prince e la direttrice artistica Cecilia Bartoli sono stati acclamati ed accolti con grande entusiasmo dalla stampa e dal pubblico internazionale. (ANSA).