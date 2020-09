Concerto 'Calibrio 35' tra Scavi Egnazia

ROMA, 11 SET - Il territorio pugliese con il Locus Festival rientra nel progetto 'Place To Be', un format in cui si fondono valorizzazione territoriale e performing arts. Dopo aver concluso con successo l'edizione 2020, nonostante le limitazioni, il Locus festival mette in campo una nuova iniziativa destinata ad una fruizione esclusivamente online: nel particolare contesto naturale del Parco Archeologico di Egnazia (Brindisi) la band dei 'Calibro 35' suonerà dal vivo, mercoledì 16 settembre, fra i resti di antiche civiltà. Nell'occasione sarà realizzato un video dell'intera performance con le immagini degli Scavi sul mare nel territorio di Fasano e del borgo di Locorotondo. Lo spettacolo dei 'Calibro 35' potrà essere seguito online in live streaming sulla piattaforma 'Dice Tv', alle 17.45 di mercoledì 16 settembre, su prenotazione. 'Palced To Be' è curato da Italian music festivals (Imf) e promosso dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. (ANSA).