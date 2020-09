The Struts, cancellato tour italiano

ROMA, 11 SET - Il tour italiano dei The Struts, programmato per lo scorso luglio, è cancellato e non potrà essere recuperato. La band avrebbe dovuto esibirsi il 12 luglio al Rock in Roma, il 14 a Padova, il 15 a Brescia. Gli organizzatori fanno sapere di essere al lavoro per riportare la band in Italia nel 2021. Nel frattempo, The Struts hanno pubblicato il video del loro nuovo singolo con Robbie Williams. Per i tre show cancellati sarà possibile richiedere il rimborso monetario a partire dal 18 settembre 2020 e non oltre il 17 ottobre 2020. (ANSA).