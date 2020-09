Dardust, tour rimandato in primavera

ROMA, 11 SET - A causa del persistere dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, le tappe live del S.A.D. TOUR di Dardust in Italia sono rimandate alla prossima primavera. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date. Queste le nuove date: 17 marzo Torino, 18 marzo Milano, 27 marzo Roma. Lo show è articolato in due atti: il primo, Storm, più intimo e dal taglio teatrale che riprende la poetica e l'immaginario dello sturm und drang settecentesco in ogni aspetto visivo; il secondo, Drugs, attinge alla parte più electro trasformando lo show nel finale in una vera atmosfera rave. Dardust porta così dal vivo il suo ultimo lavoro, terzo capitolo di una trilogia discografica che attraversa l'asse geografico/musicale Berlino - Reykjavík - Edimburgo, è il primo progetto italiano di musica strumentale capace di unire il mondo pianistico minimalista all'attuale immaginario elettronico di matrice Nord Europea. (ANSA).