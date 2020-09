Oltre la paura, esce il trailer di Dune con Chalamet

NEW YORK, 10 SET - "Non bisogna aver paura perché la paura uccide la mente". E' uscito il trailer di 'Dune', il film di fantascienza che sarà nelle sale cinematografiche dal 18 dicembre. Diretto da un maestro del genere come Denis Villeneuve (Blade Runner 2049 e Arrival), il film è la prima parte dell'adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Frank Herbert, primo capitolo del ciclo di Dune, che già ha un precedente col film del 1984 di David Lynch e con le miniserie televisive Dune - Il destino dell'universo (2000) e I figli di Dune (2003). 'Dune' vanta un cast eccezionale con attori come Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem. Il titolo si riferisce al soprannome dato al pericoloso pianeta di Arrakis, un deserto inospitale anche fonte della sostanza più preziosa dell'universo, 'la spezia', una droga che allunga la vita, fornisce capacità mentali sovrumane e rende possibili i viaggi nello spazio. Per questo motivo tutti vogliono governare Arrakis. (ANSA).