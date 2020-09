Il museo dei Grammy lancia servizio in streaming

NEW YORK, 10 SET - Il museo dei Grammy cavalca l'onda delle piattaforme in streaming e lancia 'Collection: Live', con accesso esclusivo ad interviste ad artisti, performance e livestream. Saranno disponibili contenuti anche dall'archivio del museo. La piattaforma sarà online dal 17 settembre con un'intervista special e a Billie Eilish, la giovane artista che ha fatto incetta di premi all'ultima edizione dei Grammy che si è svolta lo scorso gennaio. Il Grammy Museum è un museo interattivo con sede a Los Angeles, in California, ed è dedicato alla storia e ai vincitori dei Grammy Awards. E' stato aperto nel 2008 e all'interno c'è anche una sala per spettacoli. (ANSA).