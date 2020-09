Morto Ronald 'Khalis' Bell, co-fondatore Kool the Gang

NEW YORK, 10 SET - Addio a Ronald 'Khalis' Bell, cantante, cantautore, sassofonista e co-fondatore della band 'Kool & the Gang'. Aveva 68 anni ed è morto nella sua casa nelle Isole Vergini Americane. Non è stata resa nota la causa del decesso. La 'Kool & the Gang' fu formata alla fine degli anni '60 e Bell fu autore di successi come 'Ladies' Night', 'Jungle Boogie' e 'Celebration'. Tra le altre hit 'Jungle Boogie', brano utilizzato in Pulp Fiction di Quentin Tarantino e 'Hollywood Swinging' utilizzato nel film Be Cool di F. Gary Gray. Alla fine degli anni '70 la band passò dal genere funk alla disco-funk e in quel momento avvenne la consacrazione definitiva nel mondo musicale. Secondo una classifica di Billboard del 2018 il gruppo ha venduto nel mondo circa 90 milioni di copie di dischi. (ANSA).