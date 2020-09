Fresi, dall'Insuperabile Ivan a Delitti Barlume in lockdown

ROMA, 10 SET - Un cane randagio, pieno di risorse, chiamato dagli altri Bob, "un personaggio tenerissimo che fa riflettere Ivan (il gorilla protagonista), su quanto sia speciale e insuperabile". Così Stefano Fresi descrive con l'ANSA il personaggio a cui presta la voce in L'unico e insuperabile Ivan di Thea Sharrock, family movie, mix di live action e cgi, nato dal bestseller di Katherine Applegate, e ispirato a una storia vera, che ha debuttato al Giffoni Film Festival e sarà in esclusiva su Disney+ dall'11 settembre. "Il film racconta la bellezza dell'amicizia - spiega l'attore - ma affronta anche temi come la condizione degli animali in cattività per l'intrattenimento umano". Fresi aveva già doppiato per la casa madre di Topolino, nel 1994, il facocero Pumba ne Il re leone: "Essere parte del mondo Disney, "mi diverte e inorgoglisce tantissimo. Ci ha fatto sognare, ha accompagnato tutta la nostra infanzia, quella dei nostri figli, dei nostri genitori. Ed è importante il modo in cui nei film si introducano ai ragazzi e ai bambini anche temi fondamentali per la loro crescita e il loro inserimento in società". Fresi dalla fine del lockdown non si è mai fermato: il primo impegno sono state le riprese dell'ottava stagione della serie Sky I delitti del Barlume, tratta dai romanzi di Marco Malvaldi: "Quel geniaccio di Roan Johnson ha deciso di raccontare anche il lockdown. Nella seconda puntata siamo chiusi nelle nostre case, a parte qualcuno che esce con le mascherine. Roan è riuscito lo stesso ad ambientare così un delitto e un'indagine". Il talento musicale di Fresi viene valorizzato nell'atteso The land of dreams, musical opera prima di Nicola Abbatangelo, ambientato nella New York 'anni '20. Impegnato ora per le prove a Perugia di un adattamento teatrale di Guerra e pace, l'attore ha appena finito le riprese della nuova regia cinematografica di Edoardo Leo (anche coprotagonista), Lasciarsi un giorno a Roma, con Marta Nieto e Claudia Gerini: "E' un film che trovo molto bello, sul rapporto di coppia, gli amori lunghi e quelli difficili". (ANSA).