. Cecilia omaggia Morricone, Pappano dirige le colonne cult

(di Luciano Fioramonti) ROMA, 09 SET - Le pagine più belle delle colonne sonore di Ennio Morricone entrate nella storia del cinema e nel cuore di generazioni di appassionati dirette da Antonio Pappano con l' orchestra e il coro dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Si annuncia come un concerto carico di emozioni e significati l' appuntamento che il 17 settembre l' Istituzione musicale romana dedica al grande compositore morto poco più di due mesi fa. Nella Sala Santa Cecilia dell' Auditorium Parco della Musica Pappano salirà sul podio per proporre una antologia dei titoli più celebri che hanno reso famoso Morricone in tutto il mondo. Con Santa Cecilia il maestro romano aveva sempre mantenuto un legame e un rapporto speciali. Accademico dal 1996, si era formato nell' Accademia perfezionando i suoi studi sotto la guida di Goffredo Petrassi. Fu proprio a Santa Cecilia che diresse per la prima volta le sue colonne sonore nel 1998 in un concerto all'Auditorio Pio per poi salire più volte sul palco della Sala Santa Cecilia a dirigere le sue musiche. L' ultima volta fu proprio alla fine di settembre di due anni fa quando , in vista dei suoi novant' anni festeggiati il 10 novembre successivo, l'Accademia organizzò una grande festa musicale alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella alla quale parteciparono amici e compositori premi Oscar. La serata avrà una valenza particolare non solo per l'effetto emotivo sugli artisti e sul pubblico, ma anche perché Antonio Pappano si misurerà per la prima volta con le partiture originali messe a disposizione dalla famiglia - che ha accolto con entusiasmo l'idea del concerto - e che finora erano state dirette solo da Morricone o dal figlio Andrea. Il 10 luglio scorso, quando S. Cecilia è tornata agli spettacoli dal vivo nella cavea dopo il lungo stop causato dalla pandemia, Pappano aveva dedicato al maestro il concerto inaugurale delle nove sinfonie di Beethoven. Salutando il pubblico, il direttore musicale di S. Cecilia disse: "Ennio sarà contento di essere accanto al grande Ludwig stasera''. (ANSA).