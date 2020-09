Francesco Renga, da maggio in tour nei teatri

ROMA, 07 SET - Francesco Renga si prepara a tornare live nel 2021 con "Insieme Tour", il live che da maggio lo vedrà protagonista nei teatri italiani. "Mai come questa volta programmare un nuovo tour mi provoca così tante emozioni - racconta Renga - tanta è la voglia di tornare a cantare per la mia gente, con la mia gente! Finalmente sperare di poterli abbracciare tutti e magari non solo con lo sguardo. È un po' come tornare a vivere, una vera e propria epifania..." Queste la date confermate: 14 maggio Torino, 16 maggio Milano, 17 maggio Bologna, 21 maggio Brescia, 24 maggio Bari, 26 maggio Napoli, 28 maggio Roma, 30 maggio Firenze. Biglietti in vendita dall'8 settembre. È attualmente in rotazione radiofonica il suo ultimo singolo "Insieme: Grandi Amori" (Sony Music), scritto insieme a Daniele Coro e Diego Mancino e prodotto da Dario Faini e Daniele Coro. (ANSA).