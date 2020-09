Francesco Bianconi, il 16 ottobre esce l'album Forever

ROMA, 07 SET - Esce il 16 ottobre, per BMG, "Forever" il primo progetto solista di Francesco Bianconi. Previsto per aprile 2020 e rimandato a causa della situazione legata all'emergenza sanitaria, "Forever" è stato prodotto da Amedeo Pace (Blonde Redhead), registrato ai Real World Studios di Bath, e contiene dieci brani inediti. Anticipato dall'uscita del brano "Il Bene" al quale ha fatto seguito la pubblicazione de "L'abisso", "Forever" è un disco scarno negli arrangiamenti e senza la tradizionale ritmica basso-chitarra-batteria concepito con l'idea di usare la voce come unico elemento percussivo e con la presenza, nel tessuto di base di ogni pezzo, di un quartetto d'archi, il Quartetto Balanescu ensemble, e di due pianisti Michele Fedrigotti e Thomas Bartlett che si alternano nell'esecuzione dei brani. "Dopo due lavori massimalisti e pop con i Baustelle, avevo voglia di tornare a qualcosa di più minimale e puro - racconta Bianconi -. Mi sono messo a riascoltare "Desert Shore" di Nico e certi altri dischi caratterizzati dal fatto che a dominare la scena fossero pochi elementi. A volte, due soltanto: la voce e uno strumento di accompagnamento. Ho pensato che a quasi cinquant'anni e mettendomi per la prima volta in gioco da solo mi sarebbe piaciuto fare un disco così, concentrandomi sulla purezza e sulla canzone più che sulle sovrastrutture che le mode del momento, l'età e la cultura a volte impongono". Nel disco sono presenti anche alcune voci internazionali: Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Kazu Makino e Hindi Zahra. In attesa del disco usciranno, sui canali dell'artista, dei capitoli di una sorta di format dal titolo "Storie Inventate", scritto e ideato da Bianconi, pensato come un racconto di diversi temi realizzati e affrontati con la partecipazione di ospiti differenti per ognuna delle 8 puntate settimanali previste. (ANSA).