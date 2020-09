Coletta, Sanremo ci sarà

ROMA, 07 SET - "La dichiarazione di Amadeus ha creato grande panico, ma voglio assicurare che Sanremo ci sarà". Così il direttore di Rai1, Stefano Coletta, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Porta a porta. "Amadeus ha dato una risposta a Dogliani sulla nostra scelta di fare il festival dal 2 al 6 marzo, proprio per dare la possibilità di vedere Sanremo in versione standard. Non c'è stagione di Rai1 senza Sanremo. E' chiaro che ci adatteremo alle condizioni e agli accadimenti di quel momento, ma Sanremo ci sarà". (ANSA).