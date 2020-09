MiTo apre fra applausi e distanziamento

MILANO, 06 SET - Cambia pelle per restare se stesso il festival MiTo, che il 5 settembre ha inaugurato il suo programma milanese (che va in parallelo con quello di Torino) non più alla Scala, ma al Teatro Dal Verme con l'orchestra Verdi (o meglio gli archi dell'orchestra Verdi) diretta da Daniele Rustioni e solista la violinista Francesca Dego. A causa del Covid i cambiamenti sono stati inevitabili, a partire dai musicisti in cartellone, tutti italiani. Un modo, in tempi incerti, di avere la certezza che gli artisti potranno essere presenti e per sostenere il settore nel nostro Paese. Si conferma però l'attenzione per la musica contemporanea. Nel programma inaugurale, chiamato 'Futuro', infatti, accanto alla Serenata per archi in mi maggiore di Dvorak e a Souvenir d'un lieu cher di Cajkovskij (nella trascrizione per orchestra d'archi di Alexandru Lascae), figura anche la prima italiana di Pilgrims, per orchestra d'archi, di Ned Rorem. Il pubblico ha apprezzato ed applaudito, bis inclusi. Ma l'entusiasmo non ha fatto venir meno l'attenzione ad evitare di ravvicinare i posti a sedere (i posti liberi per il distanziamento sono stati una tentazione ad accomodarsi in posizioni migliori). il 6 settembre seconda giornata di concerti: in tutto ottanta nei giorni del Festival. (ANSA).