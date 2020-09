Il Padrino III, nuovo inizio e finale per il 30/o anno

NEW YORK, 04 SET - 'Il padrino - Parte III' (The Godfather: Part III) compie 30 anni e torna in sala a dicembre in edizione limitata con un nuovo inizio, un nuovo finale e anche un nuovo titolo, 'The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone'. Lo ha annunciato lo stesso regista Francis Ford Coppola, sottolineando che i cambiamenti rispetto alla versione originale sono anche un riconoscimento a Mario Puzo (morto nel 1999, ndr), autore de Il Padrino (1969), e una conclusione più appropriata ai primi due film, Il Padrino e Il Padrino - Parte II. 'Il padrino - Parte III' uscì negli Usa il giorno di Natale del 1990 e come per i due film precedenti ebbe immediatamente successo al botteghino, anche se - rispetto agli altri due - nonostante diverse candidature, non ottenne un Oscar. Tra gli attori protagonisti, Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia, Talia Shire e Sofia Coppola. (ANSA).