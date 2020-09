Sting e Melody Gardot in duetto per Little something

ROMA, 04 SET - La cantautrice Melody Gardot annuncia il suo nuovo, a lungo atteso album con l'uscita di un singolo in cui duetta con Sting. Il brano Little Something, pubblicato da Decca Records, unisce le inconfondibili voci di Melody e Sting in una canzone pop vivace e latineggiante. La canzone è stata composta dai due artisti, dal chitarrista Dominic Miller (storico collaboratore del grande cantautore) e dal produttore francese Jen Jis. "Questa nuova canzone - ha detto Sting - è permeata da un'allegria contagiosa, ed è stato molto divertente intrecciare la mia voce con quella, deliziosa, di Melody Gardot. Spero che si percepisca il nostro sorriso mentre cantiamo". "Durante questi tempi tanto complicati - ha aggiunto Melody - collaborare è l'unica salvezza per noi musicisti. È stata una tale sorpresa quando Jen Jis si è presentato con questa traccia, e scoprire poi che si trattava di un duetto con Sting! Se da un lato riconosco che sia qualcosa di lontano dal mio genere abituale, mi allettava l'idea di mettermi alla prova con qualcosa di nuovo… questa è la musica!". L'album in uscita di Melody Gardot (su etichetta Decca Records, il 23 ottobre) è una celebrazione - con sfondo orchestrale - delle radici jazz della cantante. (ANSA).