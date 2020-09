Jaded Hearts Club, disponibile nuovo brano della superband

ROMA, 04 SET - Con i frontmen Miles Kane (The Last Shadow Puppets) e Nic Cester (Jet), i chitarristi Graham Coxon (Blur) e Jamie Davis, più Matt Bellamy (Muse) al basso e il batterista Sean Payne (The Zutons), The Jaded Hearts Club è un collettivo di star che suona ruvido rock'n'roll. La band ha pubblicato il nuovo singolo "Love's Gone Bad" in vista dell'album di debutto "You've Always Been Here", in uscita il 2 ottobre. "Love's Gone Bad" è l'ultimo prodotto della missione "crate-digging" (la ricerca di vinili negli scatoloni di dischi) portata avanti dai The Jaded Hearts Club per dare una nuova vita ai classici perduti del mondo del Northern Soul e della Motown. La canzone è stata originariamente pubblicata da Chris Clark nel 1966 per Motown, etichetta della V.I.P. Records, poco prima che The Underdogs la reinventasse come una sconnessa traccia garage-rock. Lo status di culto di quest'ultima versione è cresciuto quando è stato incluso nelle compilations "Nuggets" di Lenny Kaye. Nelle mani dei Jaded Hearts Club, "Love's Gone Bad" è diventata una scarica di energia. Love's Gone Bad è l'ultima traccia che anticipa l'album dopo le uscite di Reach Out I'll Be There, This Love Starved Heart of Mine (It's Killing Me), Nobody But Me e l'introduzione We'll Meet Again. I Jaded Hearts Club si sono formati nel 2017 quando il chitarrista Jamie Davis decise di prenotare una cover band dei Beatles per suonare alla sua festa di compleanno. Il costo si rivelò eccessivo e le tribute band disponibili scialbe, così Davis decise di chiedere ai suoi amici di mettere in piedi una band insieme, improvvisando. Il loro secondo concerto si è tenuto alla sfilata di Stella McCartney e ha visto Paul McCartney salire sul palco con Ringo Starr in platea. I Jaded Hearts Club avevano programmato un lungo tour quest'anno, fermato dal Covid-19. (ANSA).