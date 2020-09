Cinema: a Milano MovieWeek, omaggi a Fellini e Hitchcock

MILANO, 04 SET - Milano rende omaggio al cinema con la terza edizione della Movie Week che si terrà, con eventi in presenza e online, dal 14 al 20 settembre. L'evento, promosso dal Comune, ha anche l'obiettivo di rilanciare la filiera del cinema duramente colpita dall'emergenza Covid. Sono più di venti le sale cinematografiche milanesi che hanno riaperto i battenti e che avranno una programmazione già avviata nella settimana del 14 settembre. Tra gli appuntamenti della prima giornata c'è, all'arena all'aperto AriAnteo di Triennale, la proiezione di Le sorelle Macaluso, nuovo film di Emma Dante in concorso alla 77/a Mostra del Cinema di Venezia. La regista sarà presente per incontrare il pubblico. Tra gli eventi da segnalare in chiusura ci saranno la 34/a edizione di Festival Mix Milano, il Festival di Cinema GayLesbico e Cultura Queer, il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo e Fuoricinema. Tante le iniziative de Il Cinemino, che propone una selezione da 90' dei migliori cortometraggi della scorsa edizione di Sedicicortofilm Festival. In collaborazione con Cinevan ci sarà poi una serata di cinema sotto le stelle nella cornice del sagrato della Basilica di San Lorenzo dove verrà proiettato L'odio di Mathieu Kassovitz, vincitore del Premio per la miglior regia al Festival di Cannes 1995. Il Politecnico propone una rassegna su Alfred Hitchcock a 40 anni dalla morte. Nel centenario della nascita di Federico Fellini, e a sessant'anni dall'uscita di La dolce vita (1960), la Fondazione Ente dello Spettacolo organizza una serata all'Università Cattolica, che aprirà i suoi chiostri per una serata speciale dedicata al maestro di Rimini, dal titolo "Fellini, la cultura cattolica e il caso La dolce vita". (ANSA).