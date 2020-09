Samuele Bersani, il 2 ottobre esce Cinema Samuele

ROMA, 04 SET - A distanza di 7 anni dall'ultimo album di inediti "Nuvola Numero Nove", Samuele Bersani pubblica Cinema Samuele, il suo nuovo lavoro in uscita il 2 ottobre per Sony Music. "Settembre porta con sé l'aria fresca di un inizio. O di un ritorno, di chi in realtà non se n'è andato troppo lontano. E oggi voglio che sia vostra la copertina del mio nuovo disco, in uscita tra poco meno di un mese. Perché mi siete mancati, mai nell'affetto. Così vi porto dentro il cinema della mia testa, con la luce della luna e l'ombra del Nettuno, a raccontare la vita come fosse una canzone. Vi abbraccio", scrive su Instagram il cantautore bolognese parlando del suo ritorno che è contrassegnato da una trasformazione sonora. La copertina è un progetto grafico realizzato da Paolo De Francesco. Un lavoro in cui le immagini del presente (il cartellone con l'arcobaleno e la scritta "Andrà tutto bene") si susseguono a quelle del passato, la cronaca (l'orologio della Stazione di Bologna fermo sulle 10.25) all'immaginazione, le luci alle ombre, la sua vita (la statua del Nettuno di Bologna, città che lo ha accolto) a quella di tanti altri. "Cinema Samuele" è scritto da Samuele Bersani e prodotto e arrangiato dallo stesso artista con la collaborazione di Pietro Cantarelli. (ANSA).