'Heroes', live insostituibile ma futuro può essere ibrido

VERONA, 04 SET - Sono già 30mila i biglietti elettronici venduti per 'Heroes, il futuro inizia adesso', primo grande evento musicale in diretta streaming italiano, previsto per domenica 6 settemmbre dall'Arena di Verona. Il cast della serata prevede oltre 40 nomi della scena musicale italiana, da Achille Lauro agli Aftehours, passando per Gazzelle, Francesca Michielin, Levante, Fedez, Elisa con Marracash e tantissimi ancora. Ci sarà anche un omaggio ad Ennio Morricone firmato da Alex Braga con il soprano Rosa Feola e l'arpa di Kety Fusco. Il concerto sarà trasmesso sulla piattaforma Futurissima.net. "Lo streaming non sostituirà la musica live - hanno detto gli organizzatori - ma il futuro potrà essere ibrido". (ANSA).