Museo Cinema, mostra su 80 anni Dario Argento

TORINO, 04 SET - In occasione dell'ottantesimo compleanno di Dario Argento, il Museo Nazionale del Cinema di Torino presenta Dario Argento - The Exhibition, la prima grande mostra dedicata al grande maestro italiano del cinema internazionale. Prodotta in collaborazione con Solares Fondazione delle Arti di Parma e curata da Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema, e Marcello Garofalo, la mostra verrà allestita all'interno della Mole Antonelliana e sarà inaugurata nel febbraio 2021. "È il nostro primo grande appuntamento del 2021, un progetto inizialmente previsto nell'autunno del 2020, proprio in concomitanza con il compleanno del regista e slittato a causa dell'emergenza Covid - afferma Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema -. Un doveroso omaggio a uno dei grandi autori del cinema italiano e conosciuto in tutto il mondo, che ben si sposa con l'anima misteriosa e magica della Mole Antonelliana e di Torino". "Con questa mostra - affermano i curatori Domenico De Gaetano e Marcello Garofalo - intendiamo sottolineare non tanto le valenze horror e sanguinolente del suo cinema, quanto la complessa e raffinata composizione visiva delle immagini che lo pongono come uno dei grandi maestri del cinema contemporaneo, punto di riferimento per generazioni di registi cinematografici fino alle serie televisive di questi ultimi anni". (ANSA).