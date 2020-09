Fringe Festival torna, ma a bordo di un bus

TORINO, 03 SET - Il Fringe Festival con il suo cartellone di 300 spettacoli previsti in maggio è stato cancellato dal lockdown, ma la manifestazione torna ora in forma ridotta a bordo di un bus. I cinque spettacoli superstiti saranno così fruibili in tutta sicurezza, da finestre, balconi e bordo strada. Il bus girerà Torino per due giorni, il 12 e 13 settembre. "Abbiamo scelto - dice Cecilia Bozzolini, presidente del Festival - di andare simbolicamente dalle persone. Sono previste varie tappe ma la peculiarità è che l'autobus è scoperchiato. Vogliamo che tutti vivano questo festival da casa o da bordo strada". Sabato 12 settembre si parte dai Giardini Lamarmora ‪alle 10 con la prima performance. Nel tratto pedonale di via Roma alle 11,15 altro stop e seconda performance, alle 12,30 tappa in piazza Vittorio, alle 16 all'ospedale Regina Margherita, alle 17,15 in largo Saluzzo, alle 18,30 al Parco del Valentino. ‪Domenica 13 settembre si riparte alle 10 da piazza Statuto con la prima perfomance, seguiranno piazza Benefica, la Tesoriera, piazza della Repubblica, piazza Foroni, e il Parco Aurelio Peccei. La musica di Bandakadabra farà da colonna sonora live durante il tragitto, mentre gli artisti circensi della MagdaClan saranno i protagonisti delle performance. Sono previsti però anche cinque spettacoli a biglietto in spazi come l'Arena del Teatro Ragazzi, il Giardino di via Carlo Ignazio Giulio, i Luoghi Comuni San Salvario, per i quali è consigliato il pre-acquisto, al prezzo popolare di 8 euro, su www.tofringe.it. (ANSA).