Felliniana, grafia Fellini diventa font tipografica

VENEZIA, 03 SET - Sogno e fantasia, al confine con la realtà, nell'omaggio visivo ed emozionale a un grande maestro del cinema: alla 77esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia la grafia di Federico Fellini diventa font tipografica inedita nel progetto firmato dallo studio Cappelli Identity Design che ispira anche il logo e il concept dell'allestimento dell'Italian Pavilion. La font - che riproduce perfettamente il tratto morbido, proiettato verso l'alto, della grafia del maestro riminese - è stata elaborata partendo proprio dalla grafia originale del regista, che Emanuele Cappelli, Direttore Creativo di Cappelli Identity Design, ha avuto modo di studiare dal vivo, attingendo alla corrispondenza tra Federico e Giulietta Masina. Un'opportunità questa resa possibile grazie all'incontro con Simonetta Tavanti, nipote di Giulietta Masina, che ha messo a disposizione ben due scatole di lettere. Un atto d'amore per Fellini e un'occasione per celebrare il centenario della nascita del regista che si ritrovano anche nell'Italian Pavilion - la "casa italiana" della Mostra - il cui progetto architettonico è incentrato su muri trasparenti, sulla luce naturale e le sue rifrazioni, e riprende colori come giallo chiaro e ocra, verde smeraldo e azzurro, "tinte e nuance dell'Italia del boom economico che Fellini ha tradotto nella poesia delle sue creazioni cinematografiche e, ancora prima, nella sua precedente attività di illustratore", spiega Cappelli. (ANSA).