Musica: per Makela debutto italiano con Maggio fiorentino

FIRENZE, 03 SET - Klaus Makela, giovane e già affermato direttore finlandese, appena nominato alla guida dell'Orchestra di Parigi come direttore musicale a partire dal 2022, farà il suo debutto assoluto italiano al Maggio Musicale Fiorentino. Makela, 24 anni, anche direttore stabile della Swedish Radio Symphony Orchestra e direttore principale della Filarmonica di Oslo, dirigerà l'8 settembre a Firenze l'Orchestra del Maggio proponendo Tapiola di Jean Sibelius (per la prima volta eseguita al Maggio) e la sinfonia n.1 di Gustav Mahler. Il direttore finlandese, si spiega dal Maggio, è stato 'scoperto' dal sovrintendente della fondazione fiorentina Alexander Pereira, durante la quarantena: "In quel periodo, a casa - spiega lo stesso Pereira -, ho avuto la possibilità di ascoltare online parecchi giovani artisti che altrimenti mi sarebbero stati ignoti e di osservare l'attività di altre orchestre. La mia scoperta più sensazionale è Klaus Makela, finlandese giovanissimo. Quando mi ci sono imbattuto, sapevo così poco di lui. Mi ha molto impressionato e ho cercato quello che potevo che lo riguardasse": "Questo artista possiede un talento fenomenale e per questo ho deciso di invitarlo il prima possibile a Firenze." E così è stato, con Makela, riferisce il Maggio, che ha accettato con entusiasmo, ringraziando Pereira. "Il concerto di martedì - ha detto Makela - non sarà solo il mio primo impegno come direttore con i meravigliosi musicisti dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, ma anche il mio primo impegno come direttore in Italia. Per l'occasione presenterò Tapiola di Jean Sibelius che eseguiremo prima di una delle mie altre composizioni preferite, la Sinfonia n. 1. di Mahler. Per me questa sinfonia è una celebrazione del suonare insieme e durante questi strani mesi, fare musica insieme si è dimostrata una delle dichiarazioni alla vita più forti che mai". (ANSA).