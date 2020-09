Venezia, Greta in collegamento da scuola durante ricreazione

ROMA, 03 SET - Greta Thunberg, l'attivista ambientalista svedese, ispiratrice del movimento globale Fridays for future, è tornata sui banchi di scuola dopo l'anno sabbatico passato in giro per il mondo per sensibilizzare sui temi della salvaguardia del Pianeta e dunque, come anticipato, non sarà al Lido per il film 'Greta' di Nathan Grossman dedicato a questa ragazza speciale. Il 4 settembre, secondo quanto apprende l'ANSA, durante la conferenza stampa del film, fuori concorso, si collegherà via Zoom, ma non perderà la lezione, perché lo farà durante la ricreazione scolastica: una quindicina di minuti tra una campanella e l'altra. (ANSA).