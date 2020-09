Tilda Swinton, premi genderneutral? Brava Berlino!

VENEZIA, 03 SET - Il festival di Berlino ha annunciato che d'ora in poi darà il premio alla migliore interpretazione senza distinguere tra femminile e maschile: "brava Berlino, che sollievo, è una cosa positiva, un fatto di buon senso e sono sicura che questo diverrà un esempio per altri festival", commenta Tilda Swinton, Leone d'oro alla carriera che alla Mostra del cinema di Venezia ha tenuto una masterclass andata subito sold out. "Gli esseri umani si interessano molto alle divisioni, alle classificazioni, ai compartimenti, credo che invece si stia capendo che non è una direzione giusta. La vita - ha proseguito - è breve e dividere è solo uno spreco". Tra i tanti argomenti anche quello di un film che sta preparando, "ispirato alla scuola steineriana che avevo fondato in Scozia, dove sono andati anche i miei due figli, e che è stata molto importante per la mia vita. Lavoro, con il Derek Jarman Lab, ad un film d'essai sulla natura dell'apprendimento, un tema che durante questo periodo di lockdown ha fatto tutti molto riflettere, dalle fratture, come quella che abbiamo vissuto durante la pandemia, penso che si debba ricavare l'opportunità di cambiare. Mi pongo la domanda: di cosa hanno e avranno bisogno i bambini? Flessibilità, autonomia, relax". (ANSA).