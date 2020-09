Musica: Neri Marcorè a Jesi per omaggio Raffaello Sanzio

JESI, 02 SET - Sarà Neri Marcorè ad inaugurare, domenica 6 settembre alle ore 21 al Teatro Pergolesi di Jesi, la 20/a edizione del Festival Pergolesi Spontini, con lo spettacolo "Rispondimi Bellezza", quale voce narrante di un evento immersivo per musica, poesia e animazioni in 3D che celebra l'opera di Raffaello Sanzio in occasione dei 500 anni della nascita. Lo spettacolo - multimediale, con animazioni in 3 d delle opere del celebre pittore, musica appositamente composta di Salvatore Passantino e testi di Davide Rondoni - segna il ritorno di Marcorè su un palcoscenico al chiuso dopo i mesi di lock-down. "Prima di Jesi, - spiega Marcorè - l'ultima volta che ho recitato a teatro è stato a Perugia il primo marzo, poi questa estate ho fatto diversi spettacoli ma all'aperto. E' importante che lo spettacolo dal vivo in un luogo al chiuso non sia più eccezione ma normalità, lo è per gli artisti, per il pubblico , e soprattutto per tanti lavoratori 'dietro le quinte' che di questo mestiere vivono. Il teatro è un volano di lavoro per tante persone". (ANSA).