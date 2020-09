Venezia: Blanchett, stare qui sembra un miracolo

ROMA, 02 SET - "Stare qui mi sembra un miracolo". Così in perfetto italiano e con vero entusiasmo stamani Cate Blanchett in conferenza stampa dei presidenti di giuria della 77/ma edizione del Festival di Venezia. Presenti, oltre all'attrice a capo della giuria di Venezia 77: Roberto Cicutto, Alberto Barbera, Claire Denis (Orizzonti) e Claudio Giovannesi (Opera prima Luigi De Laurentiis). "Questo festival è un esempio di resilienza, di capacità, di voglia di riaprire anche se ovviamente in modo sicuro. Oggi sono qui al Lido - dice l'attrice australiana due volte premio Oscar - per dare solidarietà ai cineasti che voglio lungamente applaudire. E poi - aggiunge - sono felice di essere qui anche perché negli ultimi mesi ho parlato solo con le mie galline e i miei maiali". Per quanto riguarda le paure dell'attrice cinquantunenne: "Sono tante, ma dobbiamo essere coraggiosi, bisogna rischiare anche con il rischio di fallire, ma sono convinta che il cinema risorgerà più forte di prima. Siamo appena usciti da una mono cultura dello streaming dobbiamo tornare ad aprire i cinema, le sale". (ANSA).