LaFeltrinelli a fianco industria musicale italiana

ROMA, 02 SET - laFeltrinelli è a fianco dell'industria musicale italiana in occasione di 'Heroes - Il futuro inizia adesso', il primo grande concerto in live streaming che si terrà domenica 6 settembre, a chiusura della 14/ma edizione degli Italian Music Awards. In diretta dall'Arena di Verona, artisti della nuova scena musicale italiana si esibiranno in una straordinaria maratona musicale di 5 ore di fronte a un pubblico interamente composto dagli operatori socio-sanitari, protagonisti di questi lunghi mesi di battaglia contro il Covid-19. Per sostenere gli operatori musicali italiani, colpiti dal lockdown e dalla successiva contrazione degli spettacoli dal vivo, fino al 6 settembre la discografia completa dei 42 artisti che si esibiranno dal vivo e in streaming a Verona sarà in promozione con uno sconto del 15% su lafeltrinelli.it e IBS.it. Numerosissimi i titoli dei protagonisti coinvolti da Achille Lauro a Afterhours da Diodato a Elodie, da Fedez a Francesca Michielin e da Ghali a Mahmood. Sempre sulle piattaforme di lafeltrinelli.it e IBS.it è inoltre possibile acquistare il ticket da 9.90 euro per assistere alla diretta streaming, che sarà disponibile, a partire dalle ore 19.00 del 6 settembre, via web su Futurissima.net, lafeltrinelli.it e IBS.it e tramite l'app mobile A-LIVE. Non si tratterà di una semplice diretta, ma di una vera e propria esperienza da vivere a 360°: gli utenti infatti, oltre a seguire il live, potranno navigare diverse aree funzionali, tra cui una speciale virtualroom targata laFeltrinelli in cui potranno trovare insieme ai dischi degli artisti anche le T-Shirt ufficiali del concerto, al prezzo di 14,90 euro. laFeltrinelli dona 1 euro per ogni cd e 5 euro per ogni T-Shirt acquistati al fondo "COVID-19. "Sosteniamo la musica di Music Innovation Hub, sostenuto da Spotify e promosso da FIMI, in partnership con AFI, Assomusica, NUOVOIMAIE e PMI e rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti della pandemia" sottolinea una nota delle Librerie Feltrinelli. (ANSA).