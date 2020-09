Baglioni, nuovo album di inediti esce il 4 Dicembre

ROMA, 02 SET - "Un album ideato e composto come una volta. Vero, sincero, fatto a mano e interamente suonato". Sono le parole che Claudio baglioni sceglie per parlare, per la prima volta, del suo nuovo atteso album di inediti, il primo, dopo 7 anni di riflessione e scrittura, che uscirà il 4 dicembre 2020. Baglioni non rivela ancora il titolo del suo nuovo lavoro discografico (sedicesimo album in studio della sua cinquantennale carriera). "Solo alla fine - spiega - saprò che nome dargli". "È un progetto - racconta - al quale ho dedicato tutto me stesso, a partire dalla scrittura, strutturata come non accadeva da tempo, su linee melodiche e processi armonici che la musica popolare, sembra offrire sempre meno. Le sonorità sono tutte vere - nel senso di "acustiche" - basso, batteria, pianoforte, chitarre, archi, fiati, voce e cori - e il ricorso all'elettronica è stato dedicato, alla cura degli effetti suono e delle atmosfere. Ne sono venuti fuori dodici pezzi suonati dalla prima all'ultima nota, da un gruppo di musicisti straordinari, che fanno quello che ci si aspetta da loro: suonare con tutta la creatività, l'invenzione, l'energia e la passione - in una parola: la musicalità - che hanno dentro". Per quanto riguarda i testi, spiega: "ho affidato a semplicità e immediatezza il compito di raccontare l'avventura dell'esistenza e delle relazioni umane, e alla leggerezza e alla freschezza di certe immagini quello di provare a sgombrare l'orizzonte dalle nubi che a volte sorvolano la vita". "Un album - conclude Baglioni - che, in un certo senso, si potrebbe definire "classico". Non per il genere di musica, naturalmente, ma per il fatto che rappresenta una sorta di ritorno alle origini di quella grande tradizione pop - fiorita tra metà anni Sessanta e metà anni Settanta - nella quale ogni vinile che si pubblicava era come il miracolo di una nascita". (ANSA).