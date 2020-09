Week end a teatro tra Lavia, Cappuccio, Donadoni

ROMA, 02 SET - Lorenzo Lavia ad aprire il XXXIV Todi Festival con Lodo Guenzi in "Era un fantasma" e lo "Shakespeare Re di Napoli" di Ruggero Cappuccio che dopo aver girato l'Europa arriva al Globe Theatre di Roma con Claudio Di Palma e Ciro Damiano protagonisti. E poi Elio De Capitani e Ferdinando Bruni a Milano con "Frankenstein, il racconto del mostro"; Roberto Latini con "In Exitu" da Giovanni Testori e Guenda Goria-Clara Schumann ne "La Pianista Perfetta" diretta da Maurizio Scaparro al XXXII Civitafestival; l'omaggio a Ennio Flaiano di Lino Guanciale con "Non svegliate lo spettatore" a Roma; fino a Maurizio Donadoni e il boom economico de "Il Dio di Roserio", ancora di Testori, a Bergamo: sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo week end. (ANSA).