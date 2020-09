Giulia Luzi con Samuel Storm sbarca in Francia con Mon Amour

ROMA, 01 SET - Giulia Luzi e Samuel Storm con il duetto nel brano estivo Mon Amour approdano in Francia. Un produttore discografico francese, in vacanza in Italia, dopo averlo ascoltato in radio, se ne è innamorato e ha chiesto all'editore Pasquale Mammaro di farne una versione francese, che uscirà nei prossimi giorni. La nuova versione sarà solo in francese a parte il cantato di Samuel che rimarrà in inglese. Un primo passo internazionale con l'ambizione che il progetto avvii il suo percorso a livello più ampio: Mon Amour, originariamente interpretata in tre lingue (italiano, inglese e francese) nel nuovo progetto sarà rivisitata in due lingue (51% in francese e 49% inglese) nel rispetto del mercato francese che tutela la prevalenza della lingua nazionale. "Non mi aspettavo tutto questo e sono lusingata - racconta Giulia -: ero già felice del grande percorso che ha fatto il brano durante l'estate e forse questo è un segnale chiaro che Mon Amour debba proseguire il suo percorso con nuove forme e linguaggi". (ANSA).