Savoretti dona 30 mila euro a ospedale di Genova

GENOVA, 01 SET - Il cantante anglo-italiano Jack Savoretti ha donato 30 mila euro all'ospedale San Martino di Genova per la lotta al Covid. La somma deriva dalla vendita dei biglietti del concerto che l'artista terrà venerdì prossimo a Portofino. "Il San Martino mi è parso un esempio virtuoso di come la sanità qui in Liguria abbia risposto in maniera eccellente all'emergenza", ha detto Savoretti durante la consegna dell'assegno ai dirigenti del San Martino. Dal San Martino un sincero ringraziamento: "La grande generosità di Jack ci impegna a fare sempre di più e meglio per i nostri pazienti", ha detto il direttore generale Giovanni Ucci. (ANSA).