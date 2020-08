35 anni Rocky IV, nuova versione senza il robot di Paulie

NEW YORK, 31 AGO - Rocky IV torna sugli schermi in occasione del 35/o anniversario ma senza il robot di Paulie. Lo ha annunciato lo stesso Sylvester Stallone su Instagram, sottolineando che il film cult del 1985 e terzo sequel del fortunato Rocky del 1976 sarà in una nuova versione da lui stesso rivista. Il film uscì il 27 novembre e fu girato durante gli anni centrali della Guerra fredda e ha come soggetto la rivalità tra Rocky Balboa, il campione italo-americano e Ivan Drago, il temibile sovietico. Stallone ha aggiunto che il robot di Paulie, un bizzarro aggeggio degli anni '80, sarà completamente eliminato dal film. "Il robot - ha spiegato - finirà per sempre da uno sfascia carrozza. Basta con i robot". Non ci sono ulteriori dettagli su eventuali altri tagli né su quale piattaforma uscirà il film. (ANSA).