Giorgio Cantarini protagonista di Aquiloni da guerra

ROMA, 31 AGO - Si intitola "Kites of war - Aquiloni da guerra" il nuovo progetto cinematografico al quale prenderà parte Giorgio Cantarini, già co-protagonista bambino di "La vita è bella" del premio Oscar Roberto Benigni e con all'attivo vari ruoli su set internazionali come il kolossal diretto da Ridley Scott "Il gladiatore" e più di recente "Lamborghini - The legend" accanto alle star Antonio Banderas ed Alec Baldwin. "Kites of war - Aquiloni da guerra", scritto e diretto dal regista e producer Michele Diomà, sarà una favola cinematografica dalle atmosfere oniriche attraverso la quale l'autore proverà a riflettere sulle innumerevoli circostanze storiche in cui i bambini hanno pagato le "colpe" degli adulti. Un progetto nato dal desiderio di porre nuovamente l'attenzione su un tema più volte affrontato dal cinema, ovvero l'infanzia segnata dai conflitti bellici e dalle condizioni sociali di disagio. "La storia del cinema - spiega Diomà - è ricca di capolavori nei quali si raccontano storie di bambini diventati loro malgrado capro espiatorio delle scelte sbagliate di chi invece avrebbe dovuto proteggerli. L'idea di scritturare Giorgio Cantarini per "Kites of war - Aquiloni da guerra" è stata dettata dal fatto che, oltre ad essere ormai un attore professionista di livello internazionale, nell'immaginario collettivo il suo volto rappresenta "la sintesi estetica ed il simbolo cinematografico" della follia degli adulti nei confronti dei bambini, grazie al ruolo del piccolo Giosuè di "La vita è bella". Il progetto costituirà la seconda produzione targata New York Neorealism Factory, team di lavoro multi-etnico che propone un nuovo cinema made in Italy dal profilo internazionale, già artefice del lungometraggio che ha visto la partecipazione del premio Oscar James Ivory "Dance again with me Heywood!". (ANSA).