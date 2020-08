Avidan a Musicultura, io stregato dalle Marche

MACERATA, 30 AGO - Nato 40 anni fa a Gerusalemme da genitori entrambi diplomatici, Asaf Avidan, cittadino del mondo e autore nel 2012 della canzone One Day/Reckoning Song, per mesi prima in classifica in molti Paesi europei, ha scelto di fissare il suo studio di registrazione sul Colle del San Bartolo, nei dintorni di Pesaro, e ieri sera ha partecipato alla serata finale di Musicultura allo Sferisterio di Macerata. "Solo i marchigiani si stupiscono di questa scelta - scherza - e a loro rispondo di darmi delle ragioni per non farla". Ha presentato assieme al suo successo planetario anche il brano 'Lost horse', tratto dall'ultimo album intitolato 'Anagnorisis' (in italiano agnizione), che ha inciso proprio nelle Marche "E' una parola greca - spiega - che mette in evidenza il processo mediante il quale l'inaspettato riconoscimento dell'identità di un personaggio è in grado di dare una svolta ad una narrazione. Un album introspettivo incentrato sulla ricerca dell'uomo di se stesso". onfessa di prediligere la musica americana che va dagli anni Venti fino agli anni Settanta del '900 e di conoscere poco quella italiana, ma avverte molto la responsabilità della sua professione. "La musica non ha confini - dice - e crea emozioni indipendentemente dalle parole. Ma creare sentimenti forti nelle persone non è difficile, può farlo anche un discorso di Donald Trump. L'importante è comunicare qualcosa che viene dal profondo del cuore e arriva direttamente all'anima dello spettatore. Questo è ciò che dobbiamo fare". (ANSA).