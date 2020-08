Boseman:suo ultimo tweet ha più like della storia di Twitter

ROMA, 30 AGO - L'ultimo tweet di Chadwick Boseman, quello in cui la famiglia dell'attore dall'account del 'Black Panther' annunciava la sua scomparsa finisce nella storia di Twitter: è il messaggio con più like di sempre per il social, come annunciato dalla stessa società. Al momento sono 6.5 milioni di cuori, 3 milioni di re-tweet e 156 mila commenti. Il record non fa che confermare l'enorme onda di commozione e affetto procurata dalla morte prematura, un cancro a 43 anni, dell'interprete diventato un'icona del popolo afroamericano, dell'orgoglio nero, ispirazione, come ha ricordato ieri in un messaggio l'ex presidente Barack Obama ("Essere giovane, dotato e nero; usare quel potere per dare a loro eroi a cui guardare; e fare tutto questo essendo malato...che uso straordinario dei suoi giorni"). L'ultimo tweet scritto quando era già grave, l'11 agosto, Chadwick Boseman lo aveva dedicato invece a Kamala Harris: da ragazzo aveva frequentato la Howard University, la stessa universita' di studenti di colore a Washington, come la candidata Dem alla vicepresidenza. A Los Angeles, ma non solo lì, si stanno svolgendo veglie e celebrazioni in suo ricordo. (ANSA).