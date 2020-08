Alla Mostra di Pesaro trionfa il film portoghese

PESARO, 29 AGO - Pioggia di premi alla 56/a edizione della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, con il concorso eccezionalmente aperto a opere di tutti i generi e formati.Trionfa il film portoghese A metamorfose dos pássaros di Catarina Vasconcelos, vincendo il Premio Lino Miccichè per il miglior film in concorso e il premio della Giuria Studenti. Menzione speciale della Giuria Studenti, formata da venti giovani provenienti da varie università e scuole di cinema italiane, a Il n'y aura plus de nuit di Eléonore Weber (Francia), a metà strada tra il documentario e la video-arte. Il Premio Cinema in Piazza è andato a Il Caso Braibanti di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese (Italia, 2020, scelto, a causa delle restrizioni anticovid in quanto il più applaudito. Un premio e una menzione anche nella sezione (Ri)Montaggi, legata al video essay. Stasera cerimonia di chiusura e premiazione presentata da Miriam Galanti e, a seguire, un collegamento con Giuliano Montaldo per l'evento speciale a lui dedicato (ANSA).