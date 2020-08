Musica: 17enne a casa per Covid, buskers suonano a domicilio

FERRARA, 29 AGO - Andrea, 17 anni, aspettava da un anno l'edizione 2020 del Ferrara Buskers Festival per poter riascoltare uno dei suoi gruppi preferiti, i Tribubu, ma si è ammalato di Covid e per lui è scattata la quarantena in casa. Così ieri il gruppo spagnolo-ivoriano ha deciso di fargli una sorpresa: i musicisti sono andati sotto le finestre della sua abitazione, gli hanno suonato un breve concerto e gli hanno lasciato un cd sotto la finestra. Per ringraziarli i genitori di Andrea hanno indirizzato una lettera a Stefano e Rebecca Bottoni, organizzatori del festival, e ai Tribubu: "I buskers - scrivono - ci hanno sempre riservato emozioni (da fidanzati, da sposati, coi figli piccoli, coi figli grandi, ognuno per conto suo, con amici, di giorno, di notte... Sono immortalati sulle pareti di casa... e hanno spinto tutti i nostri figli a suonare e/o ad amare la musica)... e oggi anche questa!". "Andrea - aggiungono - aspettava da un anno di poterli incontrare nuovamente (si sono sempre sentiti) e aveva programmato la settimana per poterla condividere pienamente con loro, invece il Covid l'ha incastrato in questa assurda situazione. Per lui e per noi è stato un gesto delizioso, di allegria e gioia, totalmente gratuito e disinteressato. Grazie buskers, grazie Tribubu". (ANSA).