Giffoni: Di Maio, una grande scuola di cittadinanza

NAPOLI, 29 AGO - Giffoni "è una grande scuola da cittadino. State facendo un percorso splendido e credo che quello che state facendo qui arricchirà tantissimo le vostre decisioni del futuro". Così il ministro degli Esteri Luigi DI Maio che oggi ha incontrato i giovani giurati della 50esima edizione del Giffoni Film Festival. "L'unico consiglio che posso dare a voi giovani è quello di spingervi a chiedere non per chi voterò ma se volete voi impegnarvi in prima persona perché le cose stanno correndo così velocemente nel mondo che ogni generazione ha bisogno dei suoi punti di riferimento. Non credo che le ,forze politiche saranno tutte in grado di intercettare le esigenze delle nuove generazioni. Quando è così non è che ci si disinteressa della politica, si diventa protagonisti e ci si mette in prima persona mettendo a disposizione del Paese la cosa che sapete fare meglio". Per Di Maio "possiamo passare da una cultura dell'arraffare, del prenditore alla cultura del servitore che è colui che mette a disposizione quello che sa fare meglio per tutto il Paese. Solo così molti dei temi di cui abbiamo discusso oggi possono trovare dimora nel dibattito politico dei prossimi anni". (ANSA).