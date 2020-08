Musica: Campogrante, con pandemia scopriamo pubblico nuovo

MILANO, 29 AGO - Di necessità virtù: causa pandemia il festival MiTo, che tutti gli anni inonda di musica Milano e Torino con grandi concerti a prezzi stracciati, ha cambiato pelle. E lo ha fatto più volte in questi mesi in cui l'unica certezza era il desiderio di confermare la manifestazione, come ha spiegato all'ANSA il direttore artistico Nicola Campogrande. "L'edizione di quest'anno - ha spiegato - è stata costruita con estrema difficoltà ed enorme entusiasmo ma farla e farla al meglio non è mai stato in discussione". Così è arrivata la decisione di puntare per la prima volta su un cast tutto italiano per evitare i problemi della chiusura delle frontiere e per dare sostegno agli artisti del nostro Paese: orchestre italiane (come quella della Rai, del Regio, dei Pomeriggi Musicali oltre laVerdi), direttori italiani come Michele Mariotti e Daniele Rustioni, grandi solisti fra cui i violoncellisti Giovanni Sollima, Enrico Dindo e Mario Brunello. Necessità di ensemble comunque ridotti che hanno fato rivedere anche i programmi dei concerti, comunque tutti legati ad un unico tema (quest'anno 'Spiriti'). E - causa contingentamento del pubblico che, per ordinanze diverse in Piemonte non permette di avere più di 200 spettatori a differenza della Lombardia dove la capienza dipende dalla grandezza delle sale - si è deciso anche nei concerti torinesi di introdurre un 'doppio turno', ovvero concerti alle 20 e alle 22.30. "E così - ha detto Campogrande - abbiamo scoperto un pubblico nuovo" più 'notturno'. Lui è già al lavoro per l'edizione 2021, con una sola certezza, cioè che anche dalla pandemia si impara: "non replicheremo qualcosa di già fatto". (ANSA).