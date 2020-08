Cinema: a Venezia rassegna su uno schermo galleggiante

VENEZIA, 29 AGO - Una rassegna cinematografica speciale, con uno schermo pèiazzato sulle acque della Laguna di venezia. Fino a sabato 5 settembre, nella secca retrostante l'isola della Giudecca, all'altezza dell'isola di Sant'Eufemia, va in scena la rassegna "Cinema Galleggiante". Frutto di un lavoro corale, da un'idea di Edoardo Aruta e Paolo Rosso (Microclima), in collaborazione con Ocean Space/TBA21−Academy, Pentagram Stiftung e Palazzo Grassi, la rassegna celebra il mistero della realtà sospesa tra acqua e terra che caratterizza la Laguna e la sua moltitudine di vie di accesso e fuga, con il titolo "Acque Sconosciute". Per sette giorni, su una piattaforma galleggiante adibita a palco, come un "drive-in anfibio" è possibile assistere a proiezioni e spettacoli dal vivo. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, previa prenotazione. Il pubblico potrà accedere alle proiezioni con la propria imbarcazione o tramite un'ulteriore piattaforma allestita sulle acque. Il palinsesto è concepito con il contributo di istituzioni e associazioni culturali attive o in rapporto con Venezia, che hanno selezionato film e video: Collezione Peggy Guggenheim, Fondazione Querini Stampalia, Fondazione Musei Civici di Venezia - Museo Fortuny, Fondazione Luigi Nono, Università Iuav. (ANSA).