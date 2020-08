Mostre: C'era una volta Sergio Leone, proroga al 20/9

ROMA, 28 AGO - Altri 21 giorni per conoscere i tanti aspetti del mondo di Sergio Leone e la costruzione del suo immaginario attraverso la tradizione familiare, l'amore per i classici cinematografici e il gusto per l'architettura e l'arte figurativa: è stata infatti prorogata al 20 settembre la grande mostra capitolina "C'era una volta Sergio Leone", allestita all'Ara Pacis e inaugurata a dicembre 2019. L'esposizione, riaperta al pubblico il 2 giugno 2020 dopo il lockdown dovuto alla pandemia e già prolungata fino al 30 agosto, è divisa in diverse sezioni (Cittadino del cinema, Le fonti dell'immaginario, Laboratorio Leone, C'era una volta in America, Leningrado e oltre, dedicata all'ultimo progetto incompiuto, L'eredità Leone) e presenta preziosi materiali d'archivio della famiglia Leone e di Unidis Jolly Film: oltre alla possibilità di "entrare" nello studio del regista, nel percorso anche cimeli personali, la libreria, oltre a modellini, scenografie, bozzetti, costumi, oggetti di scena e le fotografie di Angelo Novi. La mostra è giunta in Italia dopo il successo riscosso nel 2018 alla Cinémathèque Française di Parigi (che ha coprodotto l'allestimento romano insieme alla Fondazione Cineteca di Bologna). (ANSA).