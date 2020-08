Mattarella a messa da requiem Scala in Duomo Milano

MILANO, 28 AGO - E' atteso anche il presidente della Repubblica all'esecuzione della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi per le vittime del Covid il prossimo 4 settembre nel Duomo di Milano da parte del coro e dell'orchestra della Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly, esecuzione che sarà trasmessa in diretta da Rai Cultura su Rai 5 a partire dalle 20:15 e da Radio 3. Il presidente della Repubblica aveva assistito anche alla Messa da Requiem di Donizetti eseguita al cimitero di Bergamo lo scorso 28 giugno, dove aveva tenuto un discorso per esortare a riflettere sugli errori commessi ma anche a "guardare avanti" e "ricostruire". E proprio un segno di ripartenza è il concerto della Scala, organizzato in collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo e il Comune di Milano. Per la prima volta dal lockdown sarà infatti presente a pieni ranghi l'orchestra, oltre al coro e a un cast d'eccezione che include Krassimira Stoyanova, Elīna Garanča, Francesco Meli e René Pape. Il concerto - che sarà trasmesso in differita all'estero da Arte - verrà replicato anche il 7 settembre nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo (in questo caso con Michele Pertusi al posto di Pape) e il 9 nel Duomo vecchio di Brescia. Il 12 riaprirà invece le porte il teatro con la Nona di Beethoven sempre diretta da Chailly, a cui seguirà il 15 la Traviata in forma di concerto con Zubin Mehta sul podio. (ANSA).