Gianni Morandi e Michele Serra al Festival della Bellezza

ROMA, 28 AGO - Gianni Morandi e Michele Serra saranno protagonisti di "Devo molto all'amore", evento conclusivo della settima edizione del Festival della Bellezza, tema Eros e Bellezza, in programma nel Teatro Romano di Verona 28-31 agosto, e 11-19 settembre nell'Arena Agorà. Il 19 settembre alle ore 21.30 nell'Arena di Verona, Morandi e Serra ricorderanno le canzoni e le esperienze artistiche, che con la loro eccezionalità riflettono anche i cambiamenti di costume e mentalità dell'Italia in questi decenni. Prima di Morandi-Serra, alle 18.30 Alessio Boni presenta Il gioco drammatico della seduzione, sulla fascinazione della recitazione. Dagli esordi nel 1962 le hit di Gianni Morandi hanno segnato la cultura popolare italiana evolvendo dalla figura dell'adolescente innamorato verso l'impegno di C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, entrata anche nel repertorio di Joan Baez. Ha inciso classici come Non son degno di te, Scende la pioggia, Un mondo d'amore, Occhi di ragazza, Canzoni stonate, Uno su mille, Vita con Lucio Dalla, La Storia, scritta per lui da Francesco De Gregori, vendendo oltre 50 milioni di dischi nel mondo. Considerato da molti il principale cantante italiano, è stato anche attore e conduttore di successo. La sua canzone del 1964 In ginocchio da te è nella colonna sonora del film sudcoreano Parasite, Palma d'oro a Cannes, pluripremiato agli Oscar 2020. Michele Serra, tra i più arguti e ironici intellettuali italiani, legato a Morandi da un lungo sodalizio, narratore e interprete raffinato dello spirito dei tempi. Le storie e le canzoni proposte saranno rappresentative dei mutamenti del clima culturale e sociale anche in riferimento all'Eros, tema dell'edizione 2020 del Festival. Il Festival della Bellezza, ideato e diretto da Alcide Marchioro, si conferma tra le più originali manifestazioni italiane con eventi unici connessi tra loro in riferimento al tema dell'edizione. Quest'anno propone all'Arena di Verona il progetto Arena Agorà, co-ideato da Gianmarco Mazzi, ispiratore dell'appuntamento. (ANSA).