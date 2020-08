Futura di Dalla rivive in un videoclip inedito

FORLI, 27 AGO - Quarant'anni dopo la sua uscita, il brano Futura di Lucio Dalla è ora accompagnato da un video. E' quello immaginato e girato dal regista Giacomo Triglia e presentato in apertura a IMAGinACTION, il festival internazionale del videoclip a Forlì. Un omaggio al grande artista bolognese, in occasione dei 40 anni della pubblicazione dell'album "Dalla". Il video (prodotto da Sony Music Italia e da Daimon Film con il contributo del Comune di San Lazzaro di Savena) viene presentato all'interno de "I capolavori immaginati", la rassegna sui brani rappresentativi della musica italiana che non hanno mai avuto un video ufficiale. Futura - racconta Triglia, già regista per artisti come Brunori SAS, Ligabue, J-Ax, Maneskin, Levante - "nacque come una sceneggiatura, poi divenuta canzone. E' la storia di due amanti, uno di Berlino Est, l'altro di Berlino Ovest, divisi dal muro, che progettano di fare una figlia che si chiamerà Futura. La mia intenzione iniziale era appunto raccontare questa storia, girando a Berlino, poi purtroppo sappiamo tutti come è andata per via del Covid. Quando ho ripreso in mano il progetto, è come se quei due personaggi nella mia testa fossero cresciuti durante il lockdown, ho immaginato una Futura già grande trasferitasi in un piccolo paesino della provincia italiana, dove conosce un ragazzo e fanno a loro volta una figlia". Una scelta, quella di raccontare per immagini brani del passato, "in linea con i tempi. Oggi la fruizione della musica avviene molto sul web e un video aggiunge qualcosa all'immagine fissa". (ANSA).