Fiocco rosa per la coppia Bloom Perry, è nata Daisy Dove

ROMA, 27 AGO - Fiocco rosa per Katy Perry e Orlando Bloom che hanno annunciato sui social la nascita della loro prima figlia, Daisy Dove, nata mercoledì 26 agosto. "Benvenuta nel mondo - scrive la coppia sul profilo Twitter dell'Unicef- Stiamo fluttuando con amore e meraviglia dall'arrivo sano e salvo di nostra figlia". La cantante Kate Perry, 35 anni, e l'attore Orlando Bloom, 43 anni, hanno condiviso quindi una tenera foto in bianco e nero di loro che tengono la piccola mano della loro bambina. I due artisti hanno poi chiesto a fan e amici di celebrare la nascita della bambina con donazioni all'Unicef. "Sappiamo di essere fortunati e che non tutti possono vivere un'esperienza di parto tranquilla come la nostra - scrivono -. Le comunità di tutto il mondo registrano ancora una carenza di operatori sanitari e ogni undici secondi una donna incinta o un neonato muore, principalmente per cause che possono essere prevenute". "Dal Covid-19 molte più vite di neonati sono a rischio a causa della maggiore difficoltà di accesso ad acqua, sapone, vaccini e medicinali che prevengono le malattie - spiega la coppia -. Come genitori di un neonato, questo ci spezza il cuore, poiché ora più che mai entriamo in empatia con i genitori in difficoltà. In qualità di ambasciatori di buona volontà dell'Unicef, sappiamo che l'Unicef è lì, sul campo, a fare tutto il necessario per garantire che ogni donna incinta abbia accesso a un operatore sanitario qualificato e a un'assistenza sanitaria di qualità". Lo scorso 5 marzo, in occasione del lancio del video di Never Worn White, Katy Perry aveva svelato di essere incinta. Poco dopo la coppia aveva annunciato che era una femminuccia. Katy e Orlando sono legati dal 2016. Orlando Bloom è già padre di Flynn Christopher Blanchard, avuto con la ex moglie Miranda Kerr. Per Katy Perry invece è la prima volta dopo le nozze con Russell Brand. (ANSA).