Venezia: a Abel Ferrara il premio Jaeger-LeCoultre

VENEZIA, 26 AGO - E' stato attribuito al regista statunitense Abel Ferrara (Pasolini, Il cattivo tenente, King of New York) il premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker della 77/A Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica dedicato a una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo. Lo annunciano la Biennale di Venezia e Jaeger-LeCoultre. La consegna del riconoscimento a Ferrara sarà sabato 5 settembre in Sala Grande (Palazzo del Cinema) alle ore 14, prima della proiezione fuori Concorso del suo nuovo film, il documentario Sportin' Life (Italia, 65') con Abel Ferrara, Willem Dafoe, Cristina Chiriac, Anna Ferrara, Paul Hipp, Joe Delia. (ANSA).