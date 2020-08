Pinguini Tattici, omaggio alla strana estate 2020

ROMA, 26 AGO - Tra marzo e aprile, l'estate 2020 sembrava non dovesse esserci, spazzata via dal coronavirus. In quei giorni di lockdown è nata La Storia Infinita, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, la band bergamasca che ha travolto l'Ariston all'ultimo festival di Sanremo, in uscita il 28 agosto e pieno di riferimenti al mondo della musica, della tv e dell'arte. "In quei giorni di solitudine e di sofferenza, ho immaginato cosa potesse significare non vivere la stagione calda e ho messo insieme le immagini di tante estati, le mie, ma anche quelle di tutti - racconta Riccardo Zanotti, l'estroverso frontman del gruppo -: l'estate del primo bacio, l'estate di quando a 9-10 anni mi sono perso in un campeggio in Croazia per un giorno intero, tutte le estati che hanno rappresentato dei giri di boa". L'estate poi è arrivata lo stesso, "e forse l'abbiamo vissuta in maniera troppo spensierata. Sarà che io sono di Bergamo e la situazione da noi è stata particolarmente dura, ma la cosa che mi fa più paura è un nuovo lockdown e che i miei familiari possano essere in pericolo", aggiunge Riccardo, che nonostante l'ansia vissuta non nasconde di voler tornare prima o poi a Sanremo. Intanto sono saltati tutti i programmi, a partire dal tour nei palasport, riprogrammato al momento per ottobre. "Doveva essere un punto di svolta per noi, per dimostrare il nostro valore al mondo mainstream. Inutile dire che all'inizio ci siamo molto arrabbiati e ci siamo sentiti derubati di ciò che ci meritavamo, poi le priorità sono cambiate... siamo pronti a tornare appena ci saranno le condizioni". Per ora, i Pinguini sono attesi venerdì al festival Imaginaction a Forlì e il 6 settembre prenderanno parte al concerto in live stream Heroes dall'Arena di Verona. (ANSA).